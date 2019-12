La teleserie de Mega “Juegos de Poder” vive sus últimos capítulos, con Karen y Mariano de protagonistas, ya que la periodista buscará traicionar al presidente electo.

El plan de Karen comenzó cuando grabó por medio de una cámara de seguridad a Mariano, cuando le decía que ostentaba de mucho poder y que era imposible que descubrieran los delitos que él había cometido, lo que consistía en una prueba esencial para poder inculparlo.

No obstante, por lo que se ha visto en los últimos capítulos, este plan para “acabar” con Mariano no llevaría a cabo, puesto que el presidente electo que se dio cuenta que su amante no lo amaba como él pensaba.

En una de las escenas, Beltrán se percata de la expresión de desagrado de Karen cuando él la besaba. Tras esta escena, se puede ver a Mariano sospechando de la actitud de Karen, y de su plan para destruirlo.

Bajo este contexto, en el avance del próximo capítulo se puede ver a Mariano solicitándole ayuda a su guardaespaldas para investigar a la periodista.

Por otra parte, se muestra al funcionario apuntando con un arma a Karen, quien le suplica que no la mate porque tiene familia.

https://www.instagram.com/p/B5ojSdxHMWq/