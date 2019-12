La tajante opinión de DJ Méndez sobre realización del Festival de Viña del Mar 2020

El cantante nacional Leopoldo Méndez, más conocido como “DJ” Méndez, emitió una tajante opinión sobre la realización del Festival de Viña del Mar 2020.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 369 mil seguidores, que el artista pidió que se cancelara el evento en la Quinta Vergara.

“No al festival de VIÑA DEL MAR 2020!! A menos que la cantidad millonaria que ganan los artistas sea utilizada para reponer ,levantar a nuestro Chile“, comenzó expresando.

A esto agregó que “en lo que se pueda y no solo ellos ya que le EMPRESA/S que están detrás se forran con sumas multimillonarias…DINERO es lo que más falta hoy en día!! Yo como artista no estoy de acuerdo ir por esas cantidades de dinero mientras el resto está mal y cagandose de hambre! NO AL FESTIVAL DE VIÑA 2020!”, declaró.

Cabe mencionar que el cantante desactivó los comentarios y su publicación ya cuenta con más de 8 mil “likes”.

Revisa la publicación a continuación: