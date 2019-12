Hace algunos días la animadora de Chilevisión Pamela Díaz dio a conocer el término de tres programas de ese canal: “Viva la pipol”, “Tu vida, tu historia” y “La noche es nuestra”.

En el caso del matinal, el último capítulo emitido será el del viernes 6 de diciembre, según consignó el canal en un comunicado.

Bajo este contexto, la animadora se sinceró sobre este hecho y emitió sentidas palabras al medio Las Últimas Noticias.

“La decisión del canal hay que respetarla, pero nos estaba yendo bien y siento que la contingencia del estallido social lo estábamos haciendo súper bien“, aseguró Díaz.

A esto agregó que “a mí me da lata por el equipo porque mucha gente la traje yo y ahora se quedará sin trabajo; es una pena todo (…) No lo veía venir porque aportábamos otro punto de vista a las cosas y nos reíamos también de nosotros mismos; algo que también falta en estos tiempos. Me da pena que se acabe el programa, siento que estábamos a la altura de la contingencia”, dijo.

Sobre el fin de “Viva la pipol” expresó que “creo que esto no tiene que ver con el estallido social, sino que más bien es una decisión de los ejecutivos en miras del futuro del canal y programación que quieren hacer el próximo año“, sostuvo.

Por último, en cuanto a su futuro, expresó que por ahora se tomará vacaciones y luego quedará a la espera de otro proyecto en Chilevisión.