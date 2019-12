En una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, estuvieron invitados los diputados Camila Flores (RN) y Gonzalo Winter (CS).

Bajo este contexto, los parlamentarios junto con los panelistas y conductores del programa, abordaron el alcance que ha tenido la performance del colectivo Las Tesis, que se ha realizado en diversos lugares a nivel nacional, e incluso mundial.

Sobre esto, Flores indicó que “hay muchas formas que ocupan que no comparto. Manifestaciones que le denominan, o performance que yo no comparto“.

A esto agregó que “en particular esta no, porque es pacífico, y finalmente es una forma… más allá de que yo puedo estar de acuerdo o no en lo que ellas señalan, o en parte, o en todo… pero hay otras cosas que yo no comparto. No me parece andar desnuda, yo no lo comparto. No lo haría”

Posteriormente, la diputada expresó que “la canción yo no me la sé, pero he escuchado algunas frases de la canción donde dan a entender que carabineros fuesen violadores. Yo eso no lo comparto tampoco. La experiencia, y de los datos que hemos tenidos, es una realidad que no es tal”.

Asimismo, Flores manifestó que “tampoco, insisto, falseando o dando a entender determinadas frases que no son reales, no lo comparto. Es una manifestación pacífica, pero de ahí al fondo mismo, no lo comparto”.

Finalmente la parlamentaria sostuvo que “yo no creo que acá se pueda decir que todos los carabineros son violadores. Hay casos, se hicieron las denuncias y para eso están los tribunales. Para eso existe un debido proceso. Más allá si uno es mujer u hombre, acá hay que empatizar con todas las víctimas”, cerró.