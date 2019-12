La actriz Javiera Acevedo es una activa usuaria de redes sociales, particularmente de Instagram, donde constantemente comparte fotografías de sus actividades diarias y donde cuenta con más de 500 mil seguidores.

Fue en esta plataforma donde generó polémica al publicar una fotografía junto a un recolector de basura, acompañada del siguiente mensaje: “My Friend✌️”.



Las críticas se generaron luego de que la actriz, junto con la postal, añadiera el dato de una marca de “moda y accesorios”, lo que fue un tanto “desubicado” para algunos usuarios de Instagram.

Las reacciones no se hicieron esperar y sus seguidores emitieron los siguientes comentarios: “Abrazaste a la persona como a dos metros esos son amigos???”, “Con un trabajador que ejerce una pega super sacrificada promocionando una marca jajaja”, “Verdad que tenía que dejar de seguirte!! Eres TAN superficial, devuelve la corona !”, “De guachaca no teni nada galla no hay k aparentar lo que uno no es“, fueron algunos de los mensajes que recibió.

