Conoce a Geraldine González, la concursante de Chile para ser Miss Universo 2019

View this post on Instagram

¿Sabías que Chile es uno de los 5 países, donde Bomberos realiza su labor completamente voluntaria, sin remuneración alguna? Mi tío Leonardo Martínez es y ha sido muy importante en mi vida. Desde niño tenía la aspiración de convertirse en bombero; a sus 9 años comenzó como cadete y luego cumplió su anhelo: ser miembro de la Séptima Compañía de Bomberos de Conchalí @septimahazmat Cuando era pequeña, un accidente casi trunca mi vida pero gracias a las técnicas de reanimación aprendidas en la institución, mi tío Leonardo me salvó. Lamentablemente él falleció a sus cortos 20 años de edad pero hoy más que nunca, agradezco su gran espíritu de héroe y legado con el que junto a mi familia, crecimos y nos hemos desarrollado a través de los años. Gracias a mi tío y a la institución por permitirme ser parte de la familia @septimahazmat “Si quieres ser bombero y apagar fuegos, enciende primero uno; el del amor hacia la humanidad” 🚒 #bomberos #bomberos #firefighter #firefighters #bomberosdechile #MissChile #MissUniverse #MissUniverseChile #MissUniverseChile2019 —————————————————————— Did you know that Chile is one of the 5 countries where firemen do not receive a salary? Their work is totally voluntary. My uncle Leonardo Martinez is and has been a very important person my whole life. Since he was the age of 9 years old he dreamed to become a fireman. He started at the young age of 9 being just a cadet and then all the way to fulfill his dream of being member of firemen station 7 where he lived… When I was a little girl I almost die but thank to the resuscitation techniques he learned at the station he saved my life. Sadly he passed away when he was just 20. Today and now more than ever I feel gratitude for his heroic spirit and the legacy the left to me and my family. Now, I gladly take part of the 7th firemen station. Yes, I am part of the family of fire fighters. “If you want to be a fireman and put out fires… First you must light one special fire… love to everyone no matter what"