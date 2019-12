Cathy Barriga responde a ácida crítica contra su vestuario: lo hizo fiel a su estilo

La alcaldesa de Maipú Cathy Barriga es una activa usuaria de la plataforma de Instagram, espacio donde diariamente comparte registros de sus actividades diarias, ya sea dentro del ámbito laboral como del familiar.

Asimismo, la autoridad comunal constantemente destaca con sus llamativos atuendos, los que generan múltiples comentarios positivos en sus fanáticos.

A excepción de lo que sucedió hace algunos días, cuando la edil compartió una fotografía con un elegante outfit, y recibió una ácida crítica por parte de una usuaria.

“Sra. Cathy, con mucho respeto, pero busque otra persona para que la asesore con su imagen, las vestimentas que usa no son adecuadas o le quedan grande, definitivamente es horrible su ropa. Usted es tan linda que con otro tipo de ropa se vería regia y adecuada a su cargo, que no es menor. Usted puede salir, pero con elegancia y distinción“, dijo la vecina.

Ante esta crítica, la edil no dudó en responder fiel a su estilo: “Gracias, pero me visto como me siento cómoda y me encanta”, escribió Barriga.

Revisa la publicación a continuación: