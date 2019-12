El pasado martes el comunicador Juan Pablo Queraltó sufrió un asalto mientras se dirigía al matinal “Contigo en la Mañana”, donde cuatro hombres le hicieron una “encerrona”.

El hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana, donde un auto se cruzó en su camino en la intersección hacia la ruta 5 Norte, en Santiago.

“Ahí uno piensa o les tiro el auto encima o retrocedo. Yo frené y traté de retroceder pero entre los nervios y el auto, me quedó paralizado. Ahí veo que cuatro tipos se bajan del auto, a cara descubierta, y dos de ellos me apuntan con armas. Fue como la peor película de terror que te puedas imaginar. Antes de eso no vi nada sospechoso porque iba hablando. No sé si me venían siguiendo, no hay claridad de eso“, partió comentando el Juan Pablo al diario Las Últimas Noticias.

Tras ser amenazado, Queraltó tomó la decisión de entregar su vehículo, ya que no quería arriesgarse. Además, recordó el portonazo que sufrió el 2016 con su familia.

“En este caso dije ‘ok, me bajo del auto, llévenselo’, pero los tipos fueron muy violentos. Traté de tomar mi celular y uno de ellos me pegó con la pistola en la cabeza y me botó al piso. Me decían ‘devuelve el celular’ y me pegué con el cemento. Sentí que me arrastraron, por eso tengo unos pelones en la cabeza, y que me di una vuelta de carnero hacia atrás”, sostuvo el panelista, pensando que los delincuentes además podrían atropellarlo.

Luego de que los delincuentes abandonaran el lugar con su vehículo, un doctor que pasaba por el lugar lo socorrió y le prestó el celular, para llamar así a Carabineros, así como a su esposa Fran Sfeir y su madre.

Juan Pablo Queraltó terminó con un corte en la cabeza y otro en la muñeca, que no requirieron puntos. A esto se sumaron varias contusiones en el cuerpo. Carabineros calificó el delito como robo con violencia.

Finalmente Queraltó reflexionó sobre la situación que vivió: “Más allá del tema material (ya que el auto estaba asegurado) está el riesgo al ver la muerte cada vez más cerca. Podrían haberme matado porque por más que uno les entregue las cosas, son violentos e igual te pueden pegar un balazo, igual te van a maltratar, igual te pueden hacer daño”.