El motivo familiar por el que Laura Prieto debió viajar de urgencia a Uruguay

El día de ayer Laura Prieto anunció su nueva colección de carteras y bolsos para tienda Lilas, lo que la mantuvo muy feliz. No obstante, este sentimiento no solo fue un poco de luz en la compleja situación que vive la exchica reality.

Esto, debido a que su madre se encuentra en un complejo estado de salud en Montevideo, Uruguay. Por eso Laura Prieto viajó de urgencia a su país natal, regresó a Chile para el lanzamiento de la colección, pero ahora regresará para cuidar de su mamá.

Recordemos que hace un tiempo Laura Prieto entregó detalles de esta situación en “Viva la Pipol”, explicando que su madre padecía de un tumor maligno en una mama.

“Ella está delicada de salud y me necesita. Tuve que viajar de urgencia cuando me avisaron que estaba con unos problemitas y ahora volví porque tenía compromisos laborales (…) Yo no quería venir a Chile. Tengo la cabeza en otra parte“, señaló en la oportunidad.