Esposo de Javiera Suárez relata qué le dijo su hijo luego de visitar a la fallecida periodista al cementerio

Cristián Arriagada, esposo de la fallecida periodista Javiera Suárez, compartió una conmovedora postal con un extenso mensaje en su cuenta de Instagram.

En el registro aparece el doctor junto con su hijo, Pedrito Milgros, en el cementerio visitando a la periodista, quien recordemos, falleció el miércoles 13 de junio en la Clínica Alemana, tras haber padecido cáncer a la piel desde el año 2016.

Tras esto, Arriagada compartió un sensible mensaje en sus redes sociales: “‘Solo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos’. Así explicaba el zorro a el Principito que lo importante a veces escapa a los sentidos y requiere de el corazón para hacerse evidente…“, comenzó expresando el cirujano plástico.

A esto agregó que “han pasado ya 6 meses de tu partida y cuando le dije a Pedrito en el cementerio que veníamos a visitar a la mamá me miró sorprendido y me dijo ‘papá, la mamá no está acá, está en el cielo. Este es el jardín de la mamá…’“, relató Arriagada.

Finalmente expresó: “Qué maravilla es la simpleza de los niños y que fortuna tenemos de poder verlos ser. Javierita, te extrañamos mucho, pero seguimos adelante confiados en que estás mirándonos y pronto nos volveremos a ver. Te queremos!!”, dijo.

Revisa la publicación a continuación: