María Luisa Cordero no se guardó nada para criticar al humorista chileno Stefan Kramer, quien se presentará en el Festival de Viña en la versión 2020. La siquiatra aseguró que para ella este artista no representa nada.

“A mí no me gusta. Encuentro que no es cómico. Él es una persona que somete a los personajes que imita al escenario. Una forma muy horrenda de agredir a las personas. Una forma de hostigamiento. El peor de los hostigamientos cuando te hacen escarnio”, dijo la profesional en Mentiras Verdaderas.

Pero la crítica no quedó ahí, ya que Cordero aseguró que “él hundió al que fue alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett. Lo hizo pebre. Yo estuve una vez conversando con él y me dio ‘doctora, me afecto al extremo de tener que ir a tratamiento siquiátrico’. Y lo comentó en la Divina Comida”.

“Insultó en su sexualidad al señor Jordi Castell. Él hace escarnio. Y yo siempre digo, autorreferentemente, me arrepiento de haber votado por este pelotudo, cuando era un pobre y triste cómico a peso cincuenta, que fue a ¿Cuánto Vale el Show? Y yo era miembro del jurado. Voté por él y sacó el tercer lugar, ahora es un inflado de cola”, complementó.

Respecto a la rutina que podría hacer en Viña del Mar, la Doctora Cordero le pidió que “espero que el señor Kramer, experto en la escarniologia, no se ensañe con el Presidente de la República. Es nuestro mandatario y tenemos la obligación, aunque no nos guste, porque Kramer es seudorogelio: le encanta la playa que le pagan los momios, pero cuando hace discursos se pone Rogelio. Ojalá que no moleste al Presidente de la República, por favor”.