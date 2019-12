Ignacio Román habló de su difícil paso por el Sename: Su madre decidió internarlo

Ignacio Román, el segundo lugar de la primera temporada de MasterChef, habló de su difícil paso por el Servicio Nacional de Menores (Sename) en el programa La Divina Comida de Chilevisión.

En la instancia, Ignacio compartió con Paula Larenas, Felipe Gálvez y Connie Achurra, destacadas figuras de la cocina nacional.

El tema se conversó cuando Román fue anfitrión. El ex aspirante a MasterChef señaló que fue su madre quien lo interno en un centro del Sename por problemas económicos. “Era una mamá muy joven, ella fue mamá a los 14 años“, comentó.

“Fue chocante, porque me dijo que me iba a ir a buscar y ese momento no llegó. Es chocante, y tú esperas el día, el mañana y el mañana y te vas despertando. Y dormir con esa sensación es chocante y decir ‘quizá yo era malo, a lo mejor le hice alguna cosa, o dije algo malo’. Esas cosas te las preguntas día a día, pero las sanas con el tiempo”, explicó Ignacio.

“No tengo nada que perdonarle, no tengo nada que disculpar, porque yo como papá si me hubiera visto en esa situación, ahora que soy padre, la comprendo. A lo mejor hubiera errado de la misma manera, creyendo que mi hijo iba a estar bien en ese lugar”, agregó el cocinero.

Finalmente, Ignacio realizó una emotiva reflexión y agradeció las cosas buenas y malas que ha vivido.

“Con mis trancas vivo y con mis trancas surjo, entonces las transformo en cosas (…) Agradezco todo lo que me ha pasado en la vida, lo bueno y malo, por algo estoy donde estoy. Si pudiera volver a nacer, volvería elegir la misma vida que tuve“, destacó.