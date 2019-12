Durante el pasado domingo la modelo Adriana Barrientos sufrió un violento incidente: fue víctima de un nuevo portonazo, el cual se suma a su lista dando un saldo de tres hechos de las mismas características.

“A eso de las 21:30 de la noche me di cuenta en la rotonda que me venía siguiendo un auto, y que el tipo que estaba ahí tenía una metralleta en la mano“, narró la modelo a “Intrusos” de La Red.

Tras esto detalló el asalto, explicando que decidió acelerar, ya que estaba siendo acorralada por el auto, por lo que llegó con velocidad al portón de su edificio.

“Llamé al conserje para que me abriera el portón y no estaba totalmente abierto, faltaba y se para un tipo al lado mío y solo reaccioné a tocar mucho la bocina sin bajarme del auto, y los tipos se fueron”, continuó Barrientos.

El portal Página 7 se contactó con la modelo, quien narró que es la tercera vez que le ocurre este incidente, detallando además que es la quinta vez que ocurre en su calle este año.

“Fue súper fuerte pero gracias a dios hoy tengo amigos que me acompañen. No me atrevo a salir sola a la calle“, sostuvo al citado medio, agregando que la única solución es “pedir ayuda al alcalde para ver si se puede poner mayor seguridad en las calles”.

Por último señaló que si bien no lo graron sustraer ninguna de sus pertenencias, la modelo señaló que son pocas las medidas que se pueden tomar: “Le van a poner un GPS en mi automovil, de modo que si se lo roban se corta la corriente y así no funciona“, sentenció.