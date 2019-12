Carmen Gloria Arroyo desmintió sueldo millonario por el que habría renovado contrato en TVN

El día de hoy el portal “El Filtrador” publicó una nota que aseguraba que la abogada Carmen Gloria Arroyo continuaría en TVN por un millonario sueldo.

“El millonario sueldo por el que Carmen Gloria Arroyo se quedó en TVN“, fue el título de la publicación que indignó a la especialista y desmintió la información del portal que señalaba que ganaría “18 millones mensuales para quedarse como rostro del canal y seguir haciendo su programa”.

La conductor de “Carmen Gloria a tu servicio” utilizó su cuenta de Twitter para referirse a la publicación: “He leído estupefacta sus injuriosas afirmaciones. Sé que nunca he sido santo de su devoción, pero afirmar hechos y montos absolutamente falsos sin ir a la fuente es de una falta de rigurosidad vergonzosa. Nunca he esperado más de usted”.

He leído estupefacta sus injuriosas afirmaciones. Se que nunca he sido santo se su devoción pero afirmar hechos y montos absolutamente falsos sin ir a la fuente es de una falta de rigurosidad vergonzosa. Nunca he esperado más de usted https://t.co/kGoSVxlFQj

— CARMEN GLORIA ARROYO (@CG_ARROYO) December 17, 2019