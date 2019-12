View this post on Instagram

Mis 36… junto a ti @csaleszlatar te amo y como te dije antes te volvería a elegir una y mil veces más… gracias a todos por sus saludos de cumpleaños… hoy es el día oficial… nací un 17/12/83 en la ciudad de El Salvador, soy del norte y con mucho orgullo, de mamá peluquera y papá prevencionista de riesgos, tengo unas hermanas maravillosas y un hermano mayor… soy feliz y agradecida de la vida… vamos con todo en esta nueva vuelta al sol… que vengan cosas hermosas… gracias por tanto amor. ❤️🎈