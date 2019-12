José Miguel Viñuela probó suerte en el stand up comedy durante la noche de este lunes en el Teatro C de Vitacura. Luego de subirse al escenario, el animador de “Mucho Gusto” reconoció que su rutina la basó en sus dos últimos meses, en los que ha sufrido mucha ansiedad. “Subí 12 kilos desde el 18 de octubre”, dijo.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el conductor de Mega dijo que el pesó que ganó “no los logro bajar con nada. Me desordené con tanta ansiedad y me puse a comer chocolates, de repente una copa de vino y así. El tema es que no he podido bajarlos. Parezco paté. Toda la ropa me queda apretada“.

Según explicó, todo le ha generado ansiedad, en especial el estallido social. “Uno sabía que había injusticia, pero jamás pensé que iba a ser tan violento y eso me angustió mucho. Como tengo hijos chicos uno empieza a a pensar como papá”, relató.

Como comediante para un evento, Viñuela dijo que sus chistes siempre estuvieron basados en “automolestarme y armé mi libreto tratando de sacar mi experiencias cómicas durante estos dos últimos meses”. Aquí un ejemplo que consignó el diario: “¿Ustedes se imaginan un lo que es pasar dos meses sin poder reírme? Ustedes no saben lo que ha sido tener que llegara la casa, encerrarme en el baño y ahí jajajá, jajajá, jajajá, tener que reírme solo, porque ya no se puede hacer nada en la TV”.