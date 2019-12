Durante la jornada de ayer en “Buenos Días a Todos” se contó con la presencia de Ignacio Román, el exparticipante de “Masterchef Chile“.

En la oportunidad Ignacio nuevamente relató su paso por Sename, así como presentó a su hijo Amaro, con quien arribó hasta el matinal.

No obstante, también desclasificó la relación que tenía con sus excompañeros del espacio de cocina, expresando que nunca “hubo feeling”.

““No tenía onda con nadie. Había cariño y respeto por todos, pero nunca salí a carretear con ellos. Con la Naná tenía una excelente relación, muy linda, fue la única amiga que hice en el programa, pero yo iba a un programa culinario a convertirme en MasterChef”, detalló el cocinero.

A la vez utilizó la instancia para relatar un momento que quedó en la mente de los televidentes del espacio de Canal 13. Esto luego de que al final, cuando Daniela Castro se coronó como ganadora, se vio a Ignacio Román bastante molesto, dejando claro que no estaba de acuerdo con la decisión de los jueces.

Así Román aclaró lo ocurrido en el matinal: “Salí con un caracho de dos metros, porque un productor tomó a mi hijo en brazos y se puso a llorar. Y otro productor salió con la ‘empaná’ de decir ‘callen al cabro chico"”.

Luego continuó: “Cuando a mí me tocan a un hijo como que me transformo. Me volví loco y llegué ofuscado al escenario y por detrás me dicen ‘no ganaste’, pero en verdad venía ofuscado por otro motivo. Aclaro la película, aunque en ese minuto me dio igual. Ese fue el cahuín”.

Finalmente el periodista Hugo Valencia le consultó si participaría en un nuevo programa de cocina, ya que TVN estaría preparando uno. Ante esto Román respondió: “En TVN puede ser“.