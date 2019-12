El actor Fernando Godoy fue invitado al programa “Sigamos de Largo”, donde conversó con Maly Jorquiera y Francisco Saavedra y develó difíciles momentos de su vida, así sobre cómo afectó a su trabajo la crisis social y la salud de su madre.

Este último tema fue consultado por Saavedra, provocando que el actor se quebrara al hablar de ella, revelando que padecía de cáncer.

“Mi mamá está pasando por un proceso en este momento, yo no lo he hablado en mis redes sociales para nada, está actualmente terminando una décima de doce quimioterapias por un cáncer de mama que le encontraron, afortunadamente está encapsulado, fue todo a tiempo, fue un milagro, siempre se lo dije”, sostuvo el actor.

Luego agregó: “No he tenido la oportunidad por distintas razones de poder abarcar todo su proceso, estamos muy lejos, yo entremedio que tenía mucho trabajo también; hoy día también tengo una distancia con esta crisis, que separó un poco más las cosas, no entre nosotros sino en la vida en general”.

A la vez Godoy reveló una singular petición que le hizo su madre cuando supo de su enfermedad: “Ella me enseñó exactamente lo que es estar vivo, no sentirse enfermo, yo por eso respeté… lo primero que ella pidió fue que no la tratáramos como que estuviera enferma“.

Tras esto informó que visitarla se le ha hecho complejo, ya que ella vive en Iquique, aunque sostuvo que “tiene una actitud realmente increíble, envidiable, yo creo que era la mujer que tenía que enfrentar eso de nuestra familia, sino todos los demás hubiéramos perdido la batalla”.

Su emoción lo terminó por invadir cuando el actor le narró a Saavedra que la extraña mucho y la está visitando “apenas puede“, mientras tenía sus ojos desbordados de lágrimas.

