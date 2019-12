Este viernes se emitirá un nuevo episodio del programa de Chilevisión “Podemos Hablar“, espacio en el los invitados harán grandes confesiones.

Uno de ellos será el director de orquesta Horacio Saavedra, quien revelará que fue víctima de abuso sexual a los 10 años.

El compositor manifestó que “lo mío es una anécdota, pero después del drama de lo que contó JJ (Gurruchaga, uno de los invitados al espacio junto a Kathy Salosny y Michelle Carvalho), está fuera de contexto, pero me pasó y esto que voy a contar no lo sabe ni mi familia, ni señora, ni nadie“, dijo Saavedra, según indicó el medio La Cuarta.

A esto agregó que “pasó siendo un niño de 10 años, de seis hermanos, de padres modestos, sin mucho poder económico. Fui abusado a los 10 años por una nana”, explicó el músico chileno.

Finalmente Horacio aseguró que “pasó en los años 50, era un pajarito, en provincia, en un pueblo del sur, pero como dice la Kathy sigue pasando. Nunca entendí lo que era, fui usado (…) no lo sabe nadie y me da un poco de vergüenza por lo que cuentan acá. Para mí ahora es una anécdota, a mí las cosas malas las olvido, pero no entendía lo que era, ella era una persona mayor, 35 años, y la verdad es como un desahogo”, cerró.

