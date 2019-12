“Ésta es una de las tantas razones por las que, día a día, me levanto con energía”. Así parte describiendo la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, un video que publicó en su cuenta de Twitter y en donde sale saludando afectuosamente a una lustrabota y una florista en el centro de Santiago.

Añadió en el registro que “el poder estar en contacto con las personas, escucharlas, abrazarlas, conversar y conocer su esfuerzo y empuje. Esa fuerza es la que necesitamos todos para construir #ElChileQueQueremos”.

Ésta es una de las tantas razones por las que, día a día, me levanto con energía: el poder estar en contacto con las personas, escucharlas, abrazarlas, conversar y conocer su esfuerzo y empuje. Esa fuerza es la que necesitamos todos para construir #ElChileQueQueremos. 🤗🇨🇱🙌 pic.twitter.com/4AdZEYmbGY — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) December 19, 2019

El registro, que ya cuenta con más de 61 mil reproducciones, trataron al video como “arreglado” y “preparado”. Pero solo una de las críticas le llegó directo al círculo íntimo de la ministra, específicamente a su pareja, el periodista Christian Pino, quien trabaja como asesor de ella.

“Y qué pretendes con esa falsedad”, preguntó el economista Guillermo Le Fort en la red social. La respuesta de Pino fue: “¿Por qué tanto odio Guillermo? ¿Qué ganas con eso? ¿Cuál es la idea de comentar negativamente todo de Karla? Te conozco, conozco tu trabajo y te respeto. Hace tiempo que no te veo, pero espero que estés bien aportando al periodismo desde @CNNChile como la última vez que vi. Un abrazo”.

“Es la burla del gobierno. Nada más. No tengo nada contigo solo el descontento de la gente. La burla que hacen de ellos”, replicó Le Fort.

“Perfecto. No es personal. Ok, está bien, estás en tu derecho, sólo que como me copian en los tweet veo que insistentemente escribes contra Karla, pero está dentro de la libertad de expresión. Que estés bien y que todo mejore pronto… para todos”, cerró la pareja de la secretaria de Estado.