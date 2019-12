Hace unas semanas rumores de un posible embarazo de Lisandra Silva comenzaron a circular en las redes sociales con bastante fuerza. Estos fueron confirmados hace unos días por la mismísima involucrada, que compartió un video junto a su pareja, Raúl Peralta.

“Estamos esperando la bendición más grande que la vida nos pudo dar!“, escribió en la oportunidad, detallando además que tiene 16 semanas de gestación.

Tras revelar la noticia, la joven comenzó a publicar fotografías del hecho en las redes sociales, develando además lo mal que lo pasó debido a los síntomas.

“Esperando a #BabyP. Mis 4 primeros meses fueron muy duros, tuve todos los síntomas de forma aguda. Los ácidos, el reflujo, las náuseas, los olores y el mareo no me dejaban levantarme de la cama, pero tampoco dormir y cuando dormía tenía sueños horribles. Dormía sentada y nada en el Mundo me hacía estar bien”, partió detallando la cubana.

Luego agregó: “Nadie te prepara para eso, y por mucho que te lo cuenten o lo leas experimentarlo es otra cosa. Pensé que no lo superaría, pensé que no pasaría jamás. Pero finamente me estoy sintiendo mejor. A todas las mamás que se están sintiendo así, mucha fuerza y valor después del 4to mes todas las nubes se disiparán y comenzarán a ver el Sol! Ojo estaremos sensibles por todo el embarazo (él hambre de despierta, el Humor me cambia a menudo durante el día, y aún los olores son un problema para mi)”.

La publicación recibió positivos comentarios, donde algunas madres le dieron consejos para superar estos malestares.

Aquí puedes ver la publicación: