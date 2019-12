Hace algunos días se dio a conocer que un exparticipante del programa “MasterChef Chile” estaba hospitalizado, tras sufrir un grave accidente automovilístico.

Se trata de Jeffry Bastías, quien ya fue trasladado hasta su hogar, tras permanecer horas en el Hospital Barros Luco.

Bajo este contexto, una de sus íntimas amigas, quien también participó en el programa de cocina de Canal 13, Karen Saavedra, decidió pedir ayuda monetaria por redes sociales, para recaudar el dinero necesario para la recuperación de Bastías.

“Este video no es para contarles la copucha del accidente, es porque necesito que lo ayudemos. Los que puedan, los que le tengan algo de cariño“, dijo la exparticipante a través de un registro publicado en su cuenta de Instagram.

No obstante, esta solicitud de Karen no fue bien recibida por diversos usuarios, quienes criticaron su acción. De hecho hubo uno quien emitió un duro comentario contra la exparticipante.

“¿El dinero es para pagar su auto o para pagar el viaje que hizo a Brasil? En ninguno de los casos me parece andar pidiendo dinero por algo así“, fue parte de lo que expresó el usuario.

Tras esto, Saavedra no dudó en responder con un extenso mensaje: “Qué poco criterio tienes! Sorry pero tú no tienes idea de cómo fue que viajaron a Río. Tú no tienes idea de cómo vive. Tú no tienes idea de por qué no ha tenido para pagar sus cotizaciones”, fue parte de su mensaje.

