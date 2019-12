Paty Maldonado aclaró la salida de Raquel Argandoña de su café concert: negó ruptura amistosa

A principios de este mes se confirmó la salida de Raquel Argandoña del café concert “Las Viejas Juliás”, para la temporada 2020. En el momento se habló de una supuesta ruptura entre Patricia Maldonado, dueña del espectáculo, y la coanimadora de “Bienvenidos”.

No obstante, Maldonado en una entrevista con diario La Cuarta desmiente estas acusaciones y asegura que con Raquel “no ha pasado nada“.

“La gente piensa que una cuando no trabaja con la persona está en mala. Yo no puedo tener a una persona toda la vida en el escenario, a no ser que hagamos sociedad o hagamos un dúo como la Vicky y la Gaby, que ninguna otra podía hacer el personaje”, explicó.

A la vez aseguró que incluir a Raquel en sus café concert le fue imposible: “Está todo bien con Raquel, además que ella está dedicada a sus viajes“.

Cabe mencionar que Maldonado prepara una nueva temporada para su show, el cual se llamará: “La Vieja Juliá: Fin a la Era del Hielo”, donde contará con la participación de la doctora María Luisa Cordero y Catalina Pulido.

Finalmente sobre su regreso a “Mucho Gusto” revelo lo siguiente: “Me dijeron: ‘Esperamos’. Yo dije: ‘Perfecto’. Si no estoy en la tele no me voy a morir“, cerró.