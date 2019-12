Tensa discusión entre Mirna Shindler y Felipe Izquierdo generó amplio debate en redes sociales

En una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13 estuvieron invitados el animador Felipe Izquierdo y la periodista Mirna Shindler.

Ambos protagonizaron un tenso momento cuando se refirieron al estallido social ocurrido en Chile, y en específico, al Estado de Derecho.

Fue el animador quien aseguró que en Chile no existía Estado de Derecho, siendo cuestionado rápidamente por la comunicadora.

El exconductor del programa “CQC” afirmó que “hay un desastre absoluto”. Tras esto, la periodista consultó “¿de qué tipo?”.

“En la violencia. Por ejemplo tú ves que han habido quemas, saqueos y eso no es Estado de Derecho en ninguna parte del mundo“, fue la respuesta de Izquierdo.

Tras esto, Mirna expresó que “sin Estado de Derecho se supone que no hay parlamento, no hay Poder Ejecutivo funcionando, no hay Poder Judicial, la policía no funciona…”, siendo interrumpida por el animador.

“Eso es lo básico. El Estado de Derecho es que la convivencia entre los seres humanos tiene una norma y esa norma se respeta. Alguien tiene arbitrar sobre ea norma”, dijo, generando la inmediata reacción de Shindler.

“Igual es delicado lo que tú dices, porque los narcos en las poblaciones deben estar felices de que no haya Estado de Derecho”, dijo la comunicadora. Tras esto, Izquierdo declaró “pero si ellos lo saben”, generando posteriormente la intervención de Gonzalo Muller.

Esta discusión generó diversas reacciones en redes sociales, quienes debatieron sobre las palabras de ambos invitados.