Sabrina Sosa desclasificó la crisis amorosa que atraviesa con Claudio Valdivia

Este viernes en un nuevo capítulo de “Podemos Hablar” se contará con la presencia de Sabrina Sosa, pareja de Claudio Valdivia.

En la instancia revelará que no estaría pasando por un buen momento con el futbolista, a pesar de que llevan varios años juntos y tienen un hijo en común.

“A veces me dan ganas de irme de Chile, extraño más que nada las fiestas. Soy muy familiera y acá mi familia es pequeña”, detalló en el programa.

Luego continuó: “En algún minuto, ya teniendo a Gaspar, Claudio me vio tan mal que me dijo ándate tres meses y disfrútalos (…) Él me lo planteó de esa forma, porque tenemos un hijo, pero él no quiere irse y tampoco me da a mi hijo para que me lo lleve”.

Por último relató parte de los problemas amorosos que enfrenta: “Vivimos juntos, pero toda pareja tiene sus altos y bajos (…) Estamos juntos, pero hoy estamos pasando un momento especial. Ni tan difícil, de crecimiento personal de cada uno. Ahí, uno es donde tiene que ver si vamos por el mismo camino o no”.

Finalmente Julián Elfenbein, animador del espacio, le consultó a Sosa si se encontraba enamorada de Claudio Valdivia. Ella dio una decidora respuesta: “Eso es algo que no sé si quiero responder en televisión“.