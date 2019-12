De Viña del Mar al Times Square: Rafa Araneda será anfitrión para recibir el 2020 en Nueva York

View this post on Instagram

🎉 Se acerca el día para despedir el 2019 y recibir el 2020 🎉 Y lo haremos con los más grandes de la música latina! 🎶 @pedrocapo @nacho @cncomusic @gentedezona @pitbull @janicebencosme | Desde las 8PM/7C del martes 31 de Diciembre a través de las pantallas de @univision estaremos en vivo de costa a costa: New York, Miami, San Antonio y Los Ángeles 🇺🇸 | Los espero desde el Times Square 🗽