Una diferencia de opinión que terminó con un Sergi Arola algo enojado se vivió en el último capítulo de “Podemos Hablar”. El hecho ocurrió luego de que Julián Elfenbein preguntara a los invitados quién estaba de acuerdo en multar los piropos, aunque fueran inofensivos.

Alejandra Valle respondió que “no creo que debamos multar a todos, pero sí creo que la sociedad tiene que entender que si yo no te he preguntado nada, nadie tiene por qué andar diciendo cosas en la calle”.

Como ejemplo, la periodista relató que “mi hija, que tiene 11 años, que su cuerpo se está transformando en el de una mujer, yo no quiero que venga un tipo en la calle y le diga algo, porque quizá la puede traumar para siempre. Además es muy subjetivo, depende del tono que te lo digan”.

“Si yo lo permito, puede venir cualquier enfermo y traumarla”, agregó. Fue ahí cuando el chef intervino: “El problema es el enfermo y no tu hija. Estamos hablando de piropos, no de acosadores sexuales, estamos confundiendo un piropo con una… ¡es que hay un punto que es dramático!”

Más adelante, Sergi continúo mostrándose molesto con el tema. Incluso Elfenbein dijo en broma: “¡Quedó la grande, traigan la fuerza pública!”.

“No me enojo, es triste. Yo te digo una cosa: yo he salido con una de las mujeres más bellas, en su tiempo, en España, y ella misma decía ‘a mí si no me dicen un piropo pienso que estoy fea’, mientras que las que no son guapas son las que dicen para qué le vas a decir un piropo“, dijo el jurado de “El discípulo del chef”.

Por su parte, Valle reforzó su opinión diciendo: “Cálmate, déjame explicarte mi punto, por eso me quedé sentada y no me paré, porque no creo que haya que ponerle una multa a cualquier hombre por un piropo, lo que te estoy diciendo es que es un tema complejo y no tan simple”.