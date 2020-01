El pasado miércoles se emitió un nuevo capítulo de “Pasapalabra” en Chilevisión, en donde se enfrentó Andrea Vergara y Purificación Pérez por un rosco que ascendía a los 84 millones de pesos.

Si bien ninguna logró el ansiado premio, Pérez se quedó con el programa, sorprendiendo con sus habilidades en los juegos y su manejo de conceptos de la RAE.

No obstante, esto no fue lo que más sorprendió, pues la hispana narró un sensible relato luego de que el conductor del espacio, Julián Elfenbein, le consultara sobre qué haría con el premio, en caso de ganar el Rosco.

“Una parte es para la operación de mi hijo (…) él está en un proceso de cambio de identidad de género“, partió comentando la participante, que luego entregó detalles.

Continuó: “Pasé por todas las etapas, altos y bajos, pero es muy liberador. Yo creo que el proceso partió siempre, pero hace un año fue verbalizado. No hay algo mejor que vivir alineado, en verdad”.

Elfenbein le consultó si tuvo dificultades para asumir la decisión de su hijo. Purificación replicó: “Me costó, pero no al final, sino la etapa intermedia, pero cuando me dijo no me costó nada. Lo más difícil fue el tema del bullying, ese miedo de que iba a entrar al baño y no saber si le van a pegar una patada o un combo“.

Finalmente relató una violenta experiencia que vivió: “A mí me pasó cuando fui al cine con ella, cuando era ella, le decían ‘sale de acá tal por cual’. Todo lo que tiene que ver con la violencia y el maltrato de la gente, eso se lleva muy mal. Y también, por ejemplo, cuando sale, no saber si va a llegar bien”.

