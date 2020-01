Mane Swett pasó Año Nuevo en un avión y llegó a Chile en mal condición de salud [FOTO]

Fue el 31 de diciembre que la actriz de Mega María Elena Swett se despedía de sus seguidores de Instagram con su “mejor cara”, como ella misma la llamó, mostrando su retaguardia en unos ajustados jeans.

“Empezando el 2020 con la Mejor Cara !!! La media noche me va a pillar en el cielo camino a Chile así que les dejo acá mi abrazo grande y apretado lleno de bendiciones para ustedes este 2020. A las 12 acuérdense de mi ya? Desde el cielo arriba yo les voy a estar guiñando un ojo 😜. FELIZ 2020 !! Y QUE SEA FELIZ DE VERDAD!! PURA ABUNDANCIA PARA TOD@S. Los abrazo”, escribió en la oportunidad.

Viajaba desde Nueva York a Santiago. Sin embargo, no llegó del todo bien y se ausentó de las redes sociales, cosa que explicó con detalles en un nuevo post, ahora con una mascarilla y con su ubicación con el nombre “Influenza”.

“Gracias a todos por sus bellos mensajes y deliciosos abrazos de año nuevo. Perdón por no contestarlos pero me quedé atrapada en un espacio tiempo que no me ha permitido pisar el 2020”, dijo en un comienzo.

“Un bicho del 2019 se metió en mi cuerpo y me tiene en un extraño stand by entre el allá y el acá. Superando esta etapa los veo pronto en el 2020. Voy para allá! Más lento pero llego seguro. Por favor comiencen sin mí. Bueno en realidad ya lo hicieron. Sigan así! Les quiero”, agregó.

Sus seguidores le enviaron ánimo y se llenó de “me gustas”.