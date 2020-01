Sin anestesia: Amaro Gómez-Pablos se lanzó y criticó paternidad de Alejandro Navarro

El pasado 4 de enero el senador Alejandro Navarro celebró el nacimiento de su sexto hijo, a quien llamaron, junto a su esposa, Aleyca Navarro.

“Estoy muy feliz de ser padre por 6ta vez. Me siento espléndido disfrutando de este momento con mi compañera, mis 2 hijos y mis 4 hijas”, señaló el político a través de sus redes sociales, lo cual generó positivos comentarios.

No obstante, el periodista Amaro Gómez-Pablos nadó contra la corriente y no celebró del todo esta noticia, enseñando su descontento.

“Nada personal @senadornavarro y lo felicito por su nva paternidad… pero pienso q nuestros representantes públicos debieran atenderse en establecimientos públicos“, redactó el periodista a través de Twitter.

Esto se debe a que el nacimiento de su hijo se realizó en una clínica penquista. Amaro continuó y aseguró que debería ser así “por consecuencia y porque son garantes de su idoneidad, sean de derechas o izquierdas. Más en estos tiempos!“.

El cuestionamiento del comunicador fue puesto en tela de juicio por un usuario que consultó: “Se atendieron los hijos y esposas de Amaro en la salud pública?“.

Amaro replicó: “Si, en Inglaterra, que me hizo creer en la necesidad de una salud pública de calidad para todos, universal. Fueron 6 años. Mi mujer tenía cancer. En Chile, no… porque aunque hay grandes profesionales, creo que el sistema está cojo y no me da la misma confianza”.