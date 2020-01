Hace pocas horas hablábamos de la dura crítica que realizó Marcela Vacarezza luego de que se confirmara la suspensión de la PSU, luego de que se filtrara el examen de historia.

“En un principio creí en ese ‘estallido social’ y era positivo, hoy solo les importa la ganancia política barata sin pensar en ese ‘pueblo’ que se supone que tanto quieren”, fue parte de lo que tuiteó la expanelista de “Buenos Días a Todos“.

Tras las críticas que recibió, la esposa de Rafael Araneda replicó en la misma plataforma: “Y vamos bloqueando no más. Porque si no piensas como el otro eres ‘tonta’, ‘estúpida’, no entiendes la realidad, vives en una “burbuja”, NO tienes DERECHO a opinar, ‘ándate a vivir a otro lado’, etc, etc. Triste”.

Entre quienes cuestionaron su opinión se encontró el comentario del actor Patricio Achurra, quien simplemente la mandó a callar: “Marcela, mejor cállate!!!“, escribió el intérprete.

O no se dan cuenta cómo están destruyendo el país o definitivamente no les importa. En un principio creí en ese “estallido social” y era positivo, hoy solo les importa la ganancia política barata sin pensar en ese “pueblo” que se supone que tanto quieren. — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) January 7, 2020

Este comentario generó la inmediata respuesta de Vacarezza: “Y yo que lo admiro como actor. No pensé que fuera así. Solo pueden opinar los que piensan como usted quiere que piensen? No me siga entonces. Es más fácil”.

Y yo que lo admiro como actor. No pensé que fuera así. Solo pueden opinar los que piensan como usted quiere que piensen? No me siga entonces. Es más fácil. https://t.co/ZtQ6KxV13v — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) January 8, 2020

El comentario del intérprete no pasó desapercibido en Twitter, quienes lo acusaron de machista.

Qué violento, no piensan como tú y mandas a callar, manera de compartir ideas y debatir.🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ — Bᴜᴛᴛᴇʀꜰʟʏ Sᴏᴜʟ 🦋💖 👁 (@Butterfly_Soul7) January 8, 2020

Marcela, mejor cállate!!’ — Patricio Achurra (@PATRICIOACHURRA) January 8, 2020