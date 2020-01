Crudo relato: Gala Caldirola confesó que su padre fue adicto a la heroína

La exchica reality Gala Caldirola fue una de las invitadas al programa de Chilevisión “Podemos Hablar“, espacio donde realizó inéditas confesiones, y donde también tuvo un par de “encontrones” con otros asistentes al espacio.

La esposa de Mauricio Isla sorprendió al revelar que su padre fue adicto a las drogas, específicamente a la heroína, cuando ella solo tenía seis años.

“Mi padre fue heroinómano, tuvo una adicción muy fuerte con esta droga que además es muy jodida. Cuando yo tenía seis años todo se desató y desde entonces hubo una etapa de mi vida que fue un tanto complicada”, comenzó expresando Caldirola.

A esto agregó que “muchas personas que cuando ven que alguien entra en el alcohol o en las drogas, lo que hacen es hacerlo un lado, y yo quiero contar mi historia porque creo que la única manera en que puedes ayudar a las personas con este tipo de problemas es dándole apoyo, amor y comprensión, aunque sea difícil“, dijo la modelo.

Asimismo, Gala narró que su padre había tenido un episodio con la heroína antes de conocer a su madre. Posteriormente, cuando conoció a la mama de la modelo estuvo bien un tiempo, pero tuvo una recaída cuando ella era a penas una niña.

“Cuando recayó fue terrible porque tuvo otros efectos como un brote sicótico, por ejemplo, así que le afectó de una manera completamente diferente a como le afectaba antes“, aseguró.

Tras esto, el conductor del espacio Julián Elfenbein le consultó a Caldirola si había tenido algún acercamiento con las drogas, a lo que la modelo respondió de manera afirmativa.

“Yo reconozco que he probado. Yo vengo de Europa y allá es súper común, sobre todo en la noche o en lugares como Ibiza, y sí he experimentado pero por curiosidad, y porque sé lo que me puede hacer porque lo he visto en mi padre, así que solo ha sido por curiosidad y nunca más”, afirmó la exchica reality.

“Quiero enviarle un mensaje a todas las personas que están experimentando con esto. Que tengan mucho cuidado porque las drogas no son un juego, todas tienen un componente muy adictivo, unas más que otras pero de verdad te pueden llevar a un camino del que no puedes salir”, cerró.