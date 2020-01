Durante la jornada de hoy en “Bienvenidos” se contó con la presencia de la polémica abogada Helhue Sukni, quien comentó el caso de una jueza que dejó libreo a 12 involucrados en una red de narcotráfico, lo cual tiene a día de hoy a siete imputados prófugos.

Sukni es defensora legal de dos de los involucrados, por lo que su participación fue relevante para entender el proceso.

Sin embargo durante parte del programa el tema se desvió a las críticas que ha recibido la defensora por su rol como abogada de narcotraficantes.

Quien entregó su opinión fue el periodista Polo Ramírez, quien aseguró que Helhue era prácticamente parte de la industria del narcotráfico, ya que su sueldo se pagaba con dienro que surge de esta actividad.

Ante la crítica Helhue no se quedó callada: “No es que esté metida adentro de la industria, pero si tú quieres que yo sea honesta, yo creo que la plata viene de la misma cosecha de droga, pero ese no es resorte mío porque yo cumplo con mi labor de defenderlo, y así como me pagan a mí, le pagan a montones de personas más”.

En la misma línea el perito criminalístico Francisco Pulgar recriminó el cuestionamiento a este financiamiento, pero no así el de delitos de “cuello y corbata”.

Polo Ramírez se mostró molesto y sostuvo que con ese argumento no se podía discutir nada: “Ese argumento finalmente empata todo, convierte todo en una especie de equivalencia, como ‘ah entonces uno no puede atacar el narcotráfico porque hay delitos de cuello y corbata’ o ‘no puedes preocuparte de la violencia en las calles porque hay delitos de cuello y corbata”.

Pulgar explicó que se refería al “reproche del financiamiento“, siendo interrumpido nuevamente por Ramírez, quien expresó que no reprochaba el financiamiento ni el pago de la abogada, sino que describía “una industria que opera en distintas áreas“.

Tras esto se involucró el abogado Patricio Mendoza, quien si bien indicó que su colega tenía el derecho de ejercer la carrera en el área que ella quisiera, él tenía una objeción de consciencia, por lo que no podría defender a un traficante, lo que luego llevó a un álgido debate.

Finalmente Helhue Sukni aseguró que el problema de la droga tiene que ver con la falta de educación y la falta de programas de calidad por parte del gobierno para la rehabilitación y reinserción laboral.