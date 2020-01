Durante la jornada de este lunes 13 de enero en el matinal “Bienvenidos“, se armó una discusión entre los abogados Patricio Mendoza y Helhue Sukni.

Cabe mencionar que ésta última ha estado en el centro de la polémica en diversas ocasiones, tras asumir la defensa de personas en polémicos casos que han dado que hablar a nivel nacional.

De hecho, la abogada e influencer asumió la defensa de los condenados en el caso de Aylin Fuentes, la joven que fue asesinada el 26 de diciembre de 2018 en Talca, hecho que causó negativos comentarios en redes sociales.

Sobre este tema, los abogados discutieron en el matinal de Canal 13, puesto que ambos tenían visiones muy contrarias respecto a lo que era “correcto” en su carrera.

Primero comenzó hablando Mendoza, quien expresó que “voy a habla en el caso de mí, yo no voy a hablar del caso de Huelhue, ella tiene el legítimo derecho de ejercer su carrera en lo que a ella le parezca. Yo tengo una objeción de consciencia, yo no defendería a un traficante. A pesar de que creo en el Estado de Derecho, a pesar de que creo en el derecho de defensa (…) yo no lo haría”, dijo.

Rápidamente la conductora del espacio, Tonka Tomicic, le consultó si alguna vez en su carrera le habían ofrecido defender a un traficante. “Sí me lo han ofrecido (…) yo tengo un asunto con el tema justamente por la consecuencia que eso tiene. Tengo un problema con que cuando yo paso por Lo Hermida, cuando yo paso por Avenida Grecia, cuando voy a mi comuna natal de San Joaquín, yo veo al cabro que limpia en la esquina los vidrios, está angustiado porque no puede consumir pasta base. Eso me duele, me duele como sociedad. Más allá del derecho de defensa, estoy en el estado previo al derecho de defensa, yo no puedo”, afirmó el abogado.

Tras esto, Patricio aseguró aceptar a quienes sí lo hacen: “Acepto a todos quienes lo hacen, es parte de la diversidad del estado de derecho, pero yo no podría. Yo tengo hijos y mis hijos van al colegio, están siempre en el borde de la posibilidad de que aparezca un simpático que se haga el divertido y que le ofrezca algo distinto, y yo preferiría que ellos no estuvieran en la calle, preferiría que ellos estuvieran todos presos, eso es todo“, aclaró.

Posteriormente, la abogada Helhue Sukni reaccionó ante las palabras de su colega, indicando que “yo crié sola a tres cabras chicas, las crié solas y las tres cabras chicas te aseguro que me salieron buenas, porque yo las llevaba a las poblaciones y les mostraba como era el mundo de ellos y ninguna de mis tres cabras fuma marihuana“, sostuvo.

Finalmente el abogado señaló que “mi opinión no es respecto de tus hijas mi opinión es respecto de las otras personas”, fueron parte de sus palabras.

Cabe mencionar que el debate rápidamente se convirtió tendencia en Twitter, dejando una ola de comentarios a favor y en contra de la opinión de Helhue Sukni.

Revisa el momento acá:

