Durante una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, los conductores y panelistas del espacio abordaron la séptima noche de violencia en el sector de Pudahuel Sur, lugar donde se han registrado diversos incidentes.

Esto, luego de que el martes pasado una patrulla de Carabineros atropellara a un joven que se manifestaba en contra de la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

Tras esto, en el matinal de Canal 13 decidieron entrevistar a una vecina del sector para ahondar más en este tema y saber detalles de lo que sucede en Pudahuel Sur, tras los ataques a la 55ª Comisaría Cabo Vera de calle Oceanía.

Bajo este contexto, la conductora del espacio Tonka Tomicic comenzó preguntándole si podía salir de su casa después de las 21:00 horas, a lo que la vecina contestó que “a las 8 o 9 de la noche uno ya no puede salir”.

A pesar de esto, la mujer reconoció que ayer “por lo menos estaba más tranquilo, pero igual prendieron algunas barricadas y uno lo que piensa es que ¿irá a seguir o no irá a seguir?, ¿terminarán o no terminarán?”, siguió expresando la vecina de Pudahuel Sur.

Asimismo, reveló que “aquí han salido personas con problemas de respiración, de asma, problemas de terror, personas mayores que no entienden la cosa y se angustian”, sostuvo.

Posteriormente la vecina aseguró que “yo me encierro, porque no puedo salir para afuera, es imposible, yo me encierro a las 8 de la noche y ya nada más”.

Tras esto, llegó el turno de la animadora Raquel Argandoña quien le consultó a la mujer cómo era su diario vivir, pregunta que molestó a la entrevistada.

“¿Qué hacía antes usted cuando no habían estas manifestaciones?”, consultó, siendo inmediatamente respondida por la vecina: “Es irrelevante la pregunta, porque da lo mismo qué haga o qué no haga, el problema es que ahora estoy en una situación negativa“, declaró.

En esta misma línea, Argandoña le consultó a la mujer cómo le había afectado estos incidentes, a lo que contestó lo siguiente: “¿Pero cómo no va a afectar?, afecta, por supuesto, si es una pregunta que no corresponde… ¿cómo me va a afectar? como se está viendo que afecta (a todos) todos los días en las noticias dicen lo mismo“, argumentó.

“¿Y usted pregunta cómo le ha afectado? Es ilógica la pregunta“, dijo de forma sumamente molesta.

Finalmente la coanimadora de “Bienvenidos” explicó que “nosotros no sabemos, como no estamos ahí, no estamos viviendo lo que ustedes viven como vecinos, por eso era la pregunta”, cerró.