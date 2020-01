El mensaje con el que Chiqui Aguayo emocionó a Hugo Valencia: tiene relación con su nuevo desafío

El periodista Hugo Valencia enfrentará un nuevo desafío este jueves, día en que inicia el Festival de Huaso de Olmué. Allí, el comunicador se encargará del backstage del certamen.

En este contexto sus compañeros de “Buenos Días a Todos” le dedicaron cariñosas palabras ante el nuevo desafío que enfrentará Valencia, y de paso, le entregaron algunos consejos.

“Tienes que abrir tu corazón, es normal estar ansioso, pero te quiero felicitar, porque hacer el camino del periodismo de farándula, que muchas veces puede ser criticado y que te den la oportunidad en el Festival de Olmué, creo que habla bien de tu trabajo“, le expresó Ignacio Gutiérrez, quien ya ha desempeñado esta función.

Sin embargo, las palabras más emotivas vinieron de Chiqui Aguayo, quien logró emocionar a Valencia. “La gente no sabe que Hugo hace una pega detrás de cámara, esto que te está pasando ahora es un premio por todo el trabajo que has hecho, especialmente por este matinal en tiempos difíciles”, partió diciendo la comediante.

Luego agregó: “Nosotros jugamos a que nos caemos mal, pero somos muy amigos, a mí me gusta que te pasen estas cosas y encuentro que es un premio por todo lo que has trabajado por este equipo, así que disfrútalo y no te mandes ninguna cagada”.

Hugo Valencia, notablemente emocionado, respondió a las palabras de la también comediante: “Me emocionaron las palabras de la Chiqui Aguayo, no me lo esperaba. es rico escuchar no sólo a una compañera de trabajo , sino que a una amiga. Quiero agradecer a todo el equipo, y sobre todo a mi familia, porque sin ellos no estaría donde estoy”, cerró.