Imperfecto, libre, alocado, feliz, agradecido, sensible y con muchas ganas de vivir. Me trajeron un día como hoy hace 37 años mis papitos!!! gracias a ti mi Dios… Ha pasado tanta agua bajo el puente, pero en conclusión estoy muy agradecido de tod@s quienes han pasado en este tiempo porque de tod@s he sacado una lección!!! Me entrego a ti para continuar en este camino cuánto tiempo más quieras, pero tengo la certeza que mi única meta es poder ser una mejor persona… 🙏💚💛❤️