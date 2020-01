Rafael Araneda respondió sobre un posible futuro de su familia en EEUU: no cerró del todo la posibilidad

A pesar de que Rafael Araneda ya no reside en nuestro país y tomó sus maletas para conducir un programa en Estados Unidos, su actividad en las redes sociales lo mantiene conectado con sus fanáticos chilenos.

En esta línea el conductor aprovechó un viaje para contestar múltiples preguntas que le tenían sus seguidores, las cuales iban desde si su esposa Marcela Vacarezza sentía celos de su compañera de trabajo, Ana Patricia Gámez, hasta otras de diferente índole.

Una de estas preguntas fue más allá del plano laboral: “¿En algún minuto van a vivir todos allá?”

Lo que sorprendió fue la respuesta de Araneda, quien no se cerró a esta posibilidad: “Ahora está toda la familia acá, están de vacaciones. Existe una posibilidad siempre pero vamos a irla evaluando, analizando de acuerdo a las alegrías y los deseos y las agendas de cada uno de los integrantes de la familia, creo que son súper importantes”.

Otra pregunta que recibió, bastante menos empática, fue: “¿Tanta falta le hace la plata para dejar a su familia?”. A esto respondió: ” Yo no he dejado a mi familia, para nada. Esto no tiene relación con la billetera, tiene relación con los desafíos, tiene relación con lo que uno hace, con probarse, no es un tema de dinero”.

Aquí puedes ver el registro de las preguntas y respuestas: