César Campos pide que se apruebe el matrimonio igualitario: compartió apasionada fotografía junto a su pareja

View this post on Instagram

¡MATRIMONIO IGUALITARIO! Porque ya no están los tiempos para prohibiciones, porque son discusiones añejas, porque nadie puede imponerte una postura, porque eres libre de amar, de querer y hacer lo que quieras. . Costó pero va avanzando en el Congreso el matrimonio igualitario y se aprobará sí o sí. . El AUC no reconoce ni considera a las personas como una familia y hoy existen parejas de primera y segunda categoría. . Cuando se apruebe haremos una gran fiesta con @diegobarrioszep, o no? . 🏳️‍🌈¡Vamos con todo a un Chile con más respeto e igualdad! . #matrimonioigualitario #loveislove