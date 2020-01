Durante la jornada de ayer el panelista de “Mucho Gusto” Joaquín Méndez abrió su corazón en el espacio, luego de que en la sección “Las preguntas de los niños”, una pequeña le consultara por qué no tiene pareja.

El trasandino que soltó una sonrisa tras la pregunta, respondió que ha sido un problema para él, pues vivía buscando el “amor perfecto”, lo cual ha hecho que encuentre “muchos defectos” en las personas.

“Va más con una búsqueda interna mía de decir ‘para, deja pasar…“, narró el argentino, agregando que su última polola fue Camila Recabarren, relación que acabó hace dos años.

“Yo creo que tengo un problema ahí. Estoy muy exigente y no dejo pasar. Capaz que he conocido a una persona, que he conocido obviamente en estos dos años, pero como que no aguanto cosas. No sé qué me pasa la verdad”, complementó.

En esta línea Méndez narró que muchas veces deja pasar oportunidades, por ejemplo, porque la otra persona no comparte la misma postura sobre algún tema, y como él no es una persona conflictiva, prefiere alejarse.

El periodista Rodrigo Herrera intervino en la conversación y le realizó una tajante pregunta: “¿No será que estás bloqueado para enamorarte?“.

Joaquín se sinceró: “Me da miedo enamorarme, esa es la respuesta correcta. Me da miedo enamorarme por completo y que después te metan los cuernos, porque yo soy celoso. O que te deje de querer, que te hagan sufrir, va por ese lado en realidad. Que te metan los cuernos es una manera de hacerte sufrir, no lo soportaría, eso es lo peor para mí”.

Por último el panelista de 29 años informó que tiene ganas de conocer a la mujer de su vida y “en dos o tres años tener un hijo”. “Me gustaría ser papá“, cerró.