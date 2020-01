Los diputados Pamela Jiles y Florcita Alarcón tomaron una drástica decisión el día de hoy, con el fin de obtener la salida del presidente Sebastián Piñera, así como la del resto de los parlamentarios.

Quien ideó este plan fue la “abuela”, quien a través de Twitter puso su cargo a disposición.

“A l@s much@s que me preguntan: propongo #ReferendumRevocatorio ahora para sacar a @sebastianpinera y llamar a elecciones generales -de diputados, la totalidad del Senado (no sólo el 50%) y de presidente- en el plazo de noventa días. Así entrego mi cargo feliz a mis sin monea“, redactó la parlamentaria.

En otro tweet, continuó su idea y profesó: “No terminará su período pese al esfuerzo de la clase política por salvarlo. Vías posibles: referéndum revocatorio en abril u otra fecha, el Senado puede declararlo inhábil, nueva Acusación Constitucional por causal distinta, o renuncia al cargo“.

Quien se sumó sin pensarlo fue Florcita Motuda, fiel a su estilo. “Me sumo. Entrego mi cargo (el único empleo que me hizo levantar a las 6 de la mañana) y que me soportó comiendo huevos duros. La abuela sabe y yo la quiero mucho. Aunque a veces la odie para no ser tan rayado y ser diverso. ‘Con espíritu, TODO; sin espíritu, NADA”.

Aquí puedes ver la serie de Tweets:

👵🏻A l@s much@s q me preguntan: propongo #ReferendumRevocatorio ahora para sacar a @sebastianpinera y llamar a elecciones generales -de diputados, la totalidad del Senado (no sólo el 50%) y de presidente- en el plazo de noventa días. Así entrego mi cargo feliz a mis sin monea💕 pic.twitter.com/hqXHwpKbqW — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) January 17, 2020