Patricio “Pato” Yañez reveló que su mamá, Victoria Candia, sufre de Alzheimer, el que se ha ido intensificando con los años. Esta enfermedad habría presentado sus primeros indicios en septiembre de 2015.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el comentarista deportivo contó que los recuerdos de su mamá poco a poco se ha ido degenerando en y hoy ya no lo reconoce.

Sin embargo, él contó que cada vez que su madre lo abraza, sabe quién es. Yañez también reconoce que su progenitora a veces tiene momento de lucidez, pero que generalmente solo mira. “Mi mamita no me reconoce. Pero pasa algo raro que no puedo explicar: cuando me abraza siento que sabe quién soy”, relató.

“Por ahí de repente tiene muestras de lucidez, me mira y me pregunta cómo me fue en un supuesto vieja. Pero en general solo mira. A mi papá, sí, parece reconocerlo más. Pero sin duda que él es el que más lo sufre. Son muchos años juntos“, agregó.