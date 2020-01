Coté López compartió divertido mensaje en publicación donde posó en bikini

La modelo Coté López sorprendió a sus más de 1 millón de fanáticos con una postal en bikini, la cual estuvo acompañado de una anécdota que detalló en la publicación.

“¿De qué conversamos?“, partió redactando López en Instagram. “Han terminado alguna vez una conversa sintiendo que lo único que hicieron fue pelar a gente…O quejarse de algo? Por ejemplo ¿Qué sienten al terminar de hablar en ese momento que cada uno se va pa su casa? Es un alivio , una sensación rica o es un “no debí haber dicho eso y que fome que solo hablamos mal de otros”, etc”, agregó luego.

En la misma línea agregó: “bueno na’, estoy aquí reflexionando quería saber si les contaba y me quejaba de la vieja c pesá que me atendió recién o no? Jajajajajajajaja broma PD: …. si te estás preguntando ¿ qué x..tiene que ver el texto con la foto? Entonces no eres de las Mí@s jajaja o eres nuevita por aquí porque jamás mis textos han combinado con la foto!!!! buen diiiiiiiaaaaaaaa.”

Como era de esperar, la publicación sumó una gran cantidad de likes y positivos comentarios que aludieron tanto a su físico, como a el divertido mensaje que compartió.

Aquí puedes ver la publicación: