Poco a poco se van revelando más sorpresas con respecto al próximo estelar de Canal 13 “Bailando por un sueño“, programa que será conducido por el animador Martín Cárcamo.

Este miércoles 22 de agosto se confirmó al primer jurado que evaluará a los participantes en el programa que será emitido en horario prime.

Se trata del bailarín, coreógrafo, director teatral y arquitecto argentino, Aníbal Pachano, quien cuenta con más de 40 años de carrera.

Cabe mencionar que el artista es conocido por integrar el grupo argentino “Botton Tap”, y también por participar en el programa “Showmatch” en el año 2009. También ha participado en la producción “Baila Conmigo Paraguay”.

En este sentido, Aníbal también fue confirmado como jurado en el Festival de Viña del Mar 2020, lo que fue informado a través de un comunicado difundido por la producción del evento.

El artista argentino se refirió a este importante rol que tendrá en el programa de Canal 13 y manifestó que “me lo tomo con mucha alegría, porque es una oportunidad después de viajar a Chile en los años ochenta“.

“Para mí es un honor y un orgullo que tanto la empresa chilena como la empresa argentina, con Marcelo Tinelli, hayan elegido a mi personaje como para representarlo en el Bailando… de este año, así que estoy muy contento y feliz“, recalcó.

Detalles de “Bailando por un sueño”

El programa liderado por Martín Cárcamo, quien se encuentra alistándose para el Festival de Viña, se emitirá en horario prime y en vivo, de lunes a jueves.

El animador expresó, en una entrevista con La Cuarta, que el hecho de transmitir en vivo el programa “hace que todo sea más sabroso. Vamos a estar conectados con la noticia, con lo que pasó en el día y también con las historias de los participantes. Personalmente, nunca he estado más de una noche a la semana en vivo, ahora me voy a acostar a la hora que antes me levantaba. El programa va a ser un monstruo”, aseguró.