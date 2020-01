El pasado fin de semana se viralizó un registro en donde se ve a un hincha del club ecuatoriano SC Barcelona dándole un beso a su acompañante, lo cual quedó registrado gracias a la “Kiss Cam”.

Luego de que el video invadiera las redes sociales, todos se preguntaban si el sujeto estaba siendo infiel, lo que finalmente él mismo, identificado como Deyvi Andrade, se encargó de aclarar.

“La gente siempre busca el mal ajeno, ya destruyeron mi relación. ¿Qué más quieren? Ojalá que esto sirva de algo porque solo le están haciendo daño a un hijo de Dios”, partió comentando en una publicación de Facebook.

Prosiguió: “En mi defensa quiero aclarar que en ningún momento me moría por besar a mi amiga… y además en el vídeo no se ve ningún beso. No sé por qué dice que nos besamos apasionadamente cuando no hubo siquiera un roce en nuestros labios. Sólo me juzgan y me critican, pero nadie se pone en mis zapatos. Dios no quiera que les pase lo mismo. Soy inocente de la burla”.

Finalmente preguntó a los internautas “¿Y si hubiera sido una mujer quien estuviera en mi lugar? ¿Ahí qué hacían? Varios vídeos han circulado de mujeres infieles pero no hacen tanta burla como a mí”, cerró.

Por otro lado el hombre también se manifestó a través de Instagram, donde expresó: “Al mal tiempo buena cara, se que todo estará bien y un error lo comete cualquiera, todo el veneno que me tiran ojalá no les pase factura después, se creen perfectos para criticar mientras que todos tienen rabo de paja y ponen cacho, soy un hijo de Dios y tengo derecho a oportunidades“.

Aquí puedes ver los registros: