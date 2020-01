El día de ayer la expanelista de “Buenos Días a Todos” Marcela Vacarezza se manifestó a través de Twitter en contra de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), luego de que confirmaran nuevas movilizaciones para boicotear la PSU.

A través de la plataforma, la esposa de Rafael Araneda redactó: “ACES confirma nuevas movilizaciones para el 27 y 28. Parece que estos jóvenes no entienden que no todos piensan como ellos y que hay muchos que aún quieren rendir la PSU“.

Luego remató con: “Si esto no es fascismo (busque el real significado si no lo conoce) no sé qué es“.

Su publicación recibió divididos comentarios, donde más de un usuario la invitó a utilizar su rol como comunicadora para informar, no criticar.

Aquí puedes ver su tweet: