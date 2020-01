Julio César Rodríguez figuraría fumando marihuana con Pablo Chill-E y sería transmitido por Youtube

View this post on Instagram

Hoy a las 21:00 hrs lanzamos el primer capítulo💣 Suscríbete en nuestro canal de youtube. Link en la bio 💥¡Que vivan los Shishi!💥 ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ #lajunta #pablochille #shishi #shishigang #trapchile #trap ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀