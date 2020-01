Cuestionado show de Paloma Mami en el Festival de Las Condes: comentarios divididos

La cantante Paloma Mami ya se ha hecho un nombre no solo en Chile sino que a nivel mundial gracias a su vida en Estados Unidos y sus colaboraciones más recientes que la ubican dentro de las artistas emergentes a nivel latinoamericano.

Es por ello que era la gran estrella del Festival de Las Condes que transmitió Canal 13 este viernes. Sin embargo, su show que contó con canciones como “Mami”, “Fingías” y “No te enamores” no estuvo exento de críticas.

Según algunos usuarios de Twitter la cantante chileno-norteamericana hizo playback durante su presentación, generando comentarios en contra pero también a favor ya que se dio a conocer que la técnica es “over playback”.

Esto consiste en cantar en vivo, apoyándose en una pista con su voz y es usado frecuentemente cuando se canta y baila al mismo tiempo. Recordemos que artistas como Miguel Bosé y Los Backstreet Boys han utilizado esta técnica en el Festival de Viña.

#festivaldelascondes2020 está haciendo playback Papiloma mami? — 1312 (@TH3NY) January 25, 2020

Paloma mami: “nunca he cantado frente a tanta gente…” NO PO SI HACIS PLAYBACK PO CABRA JAJAAJAJAJ 🕊#festivaldelascondes2020 — Sebrastian (@sebrasttian) January 25, 2020

Acabo de ver el show de paloma mami y solo quiero decir: no estaba haciendo playback, era over playback y todos los artistas actuales lo hacen en los coros y armonías, tenía banda en vivo con arreglos bacanes y no desafinó. Que la odien por lo del estallido social es otra cosa 🤭 — Cami✨ (@Camii_Vilches) January 25, 2020

En octubre y noviembre todos odiaban a Paloma Mami por amarilla y ahora la vuelven a defender como si nada? Este país nunca va a tener memoria csm ni siquiera a corto plazo. — J (@runJoose) January 25, 2020

Tanto q critican a Paloma Mami, la cabra esta hace poco empezando, se nota q esta nerviosa, y no creo q sea fácil pararse frente a tanta gente. No es de mi gusto musical, pero tiene estilo, ángel, la he oído cantar y canta bien,no es creída. Me encanta❤ #festivaldelascondes2020 — SinInMyHeart (@CatiLou_) January 25, 2020

Bueno con Dont talk about me queda claro q no esta haciendo playback 😉 #festivaldelascondes2020 — Piña 🍍 (@vale4xx) January 25, 2020

Además de eso, hubo comentarios por la actitud de la cantante que ya había sido criticada en octubre pasado por “demorarse” en dar su apoyo al movimiento social:

El tecladista de la paloma mami tiene más conciencia social que ella pic.twitter.com/43lS27nS2e — Cata (@P0LRIZE) January 25, 2020