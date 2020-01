En una nueva emisión de “Mucho Gusto” estuvo de invitada la bailarina Yamna Lobos, quien contó diversos detalles sobre el proceso de su embarazo.

Cabe recordar que hace algunos días la exintegrante de “Rojo” informó que se convertirá en madre por primera vez, fruto de su relación con su novio Rodrigo Ramírez, y que ya cuenta con 19 semanas de embarazo.

Tras esto, Yamna explicó que “me enteré de una manera muy especial. Yo hace rato me sentía extraña, pero nunca lo asocié a un embarazo. Sentía mi cuerpo pesado, tenía sueño, yo soy super activa, pero dormía y dormía. Yo pensaba que tenía algo grave“, comenzó expresando.

Posteriormente explicó que la mañana del 18 de octubre no pudo levantarse de la cama: “Llamé a la farmacia para pedir algo para el dolor de cabeza… ahí me dice: ‘¿Por qué no pides un test de embarazo?’ Yo le digo: ¡No!”, relató.

“Ya me había hecho un test antes, y siempre me salía negativo. Le dije: ‘No creo que sea eso, pero igual tráigame uno’”, siguió narrando la bailarina.

Lobos comentó que se hizo el test y “lo dejé encima del baño y me devuelvo, porque pensé que mi gato lo podía agarrar“.

Tras esto, vio el resultado positivo. “Dije: ‘¡¿Qué?! No lo podía creer’. Después me hice otro, y también salió positivo. Salí a la calle y justo me llama mi mamá. Ahí le cuento y me puse a llorar”, aseguró.

Finalmente expresó que “siempre tuve irregularidades. De hecho fueron como 3 años seguidos en los que no menstruaba”, detalló finalmente.