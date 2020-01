Luis Miguel y Aracely Arámbula tuvieron una relación amorosa entre 2005 y 2009 y de la cual tuvieron dos hijos. Luego de la separación de la pareja, la actriz asumió el cuidado de ellos y en constantes situaciones ha hecho pública la despreocupación por parte del cantante.

Justamente ese tema ha sido foco de críticas, ya que, guardando las proporciones, se parece mucho a lo vivido por el “Sol de México” durante su infancia por parte de su progenitor Luis Rey. Es más: los medios de dicho país sostienen que la relación “padre-hijos” es casi nula, y que la única imagen que tienen los niños de él es cuando canta.

Arámbula dio una entrevista a la televisión mexicana y aprovechó la instancia para enviarle un duro mensaje al intérprete de “La Incondicional”. “El tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, con ellos” declaró.

Hace algunos meses se rumoreó la intención de una batalla legal por la manutención de los hijos de Luis Miguel, sin embargo, la modelo lo negó y sostuvo que no necesita del artista para mantenerlos.